驚！ 白宮外男子自焚 特勤緊急滅火逮人

2019-04-13 19:25

〔即時新聞/綜合報導〕美國首都華盛頓在12日下午發生1起自焚案,1名男子欲在白宮的門外點火自焚,所幸火勢還沒變大之前白宮的特勤人員趕到現場,撲滅了男子身上火種,並將男子逮捕歸案,根據美國特勤局表示,目前白宮附近的第17街與賓夕法尼亞大道正封閉中。

綜合外媒報導,據特勤局報告指出,在4月12日下午3點15分,1名坐著電動代步車的男子,來到白宮賓夕法尼亞大道北圍欄外的人行道,突然點燃他的外套,頓時濃煙四起,接著白宮特勤趕到現場及時撲滅男子身上的火苗,並緊急治療自焚男子。

目前自焚男子身分尚未被證實,有名特勤局官員向媒體透露,該男子受到一級燒傷,目前無生命危險,自焚事件發生時美國總統川普剛結束記者會,並未受到任何影響。

HAPPENING NOW: ⁦@SecretService⁩ just apprehended man who tried to set himself on fire outside ⁦@WhiteHouse⁩ agent tells us pic.twitter.com/GvPYEZ8Cnm