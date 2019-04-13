驚！ 白宮外男子自焚 特勤緊急滅火逮人

2019-04-13 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國首都華盛頓在12日下午發生1起自焚案，1名男子欲在白宮的門外點火自焚，所幸火勢還沒變大之前白宮的特勤人員趕到現場，撲滅了男子身上火種，並將男子逮捕歸案，根據美國特勤局表示，目前白宮附近的第17街與賓夕法尼亞大道正封閉中。

綜合外媒報導，據特勤局報告指出，在4月12日下午3點15分，1名坐著電動代步車的男子，來到白宮賓夕法尼亞大道北圍欄外的人行道，突然點燃他的外套，頓時濃煙四起，接著白宮特勤趕到現場及時撲滅男子身上的火苗，並緊急治療自焚男子。

目前自焚男子身分尚未被證實，有名特勤局官員向媒體透露，該男子受到一級燒傷，目前無生命危險，自焚事件發生時美國總統川普剛結束記者會，並未受到任何影響。

HAPPENING NOW: ⁦@SecretService⁩ just apprehended man who tried to set himself on fire outside ⁦@WhiteHouse⁩ agent tells us pic.twitter.com/GvPYEZ8Cnm — Mark Irons （@MarkIronsMedia） 2019年4月12日

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