偷換捐贈者精子 荷蘭醫生被證實有49名子女

2019-04-13 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭1名生育診所的醫生卡巴特（Jan Karbaat）遭指控使用自己的精子代替已選定的捐贈者精子，在未經當事人同意的情況下進行授精。歷經11年的追查，這49名兒童如今總算釐清自己的身世，卡巴特被證實是他們的父親。

綜合外媒報導，卡巴特從1980年開始於荷蘭的1家生育診所擔任醫師，然而該診所因涉嫌偽造數據分析及捐贈者的描述，已於2009年關閉。2017年卡巴特被49名孩子和他們的父母控告，他用自己的精子代替選定的捐贈者精子進行人工受孕。檢驗結果於12日出爐，卡巴特被證實是這49名孩童的父親。

雖然卡巴特已於2017年4月過世，但其中1位名叫喬伊的孩子說：「經過11年的搜索，終於可以為此畫下句點，我可以繼續我的生活，我很高興我終於明白了自己的身世」。代表49名兒童的律師鮑特斯（Tim Bueters）也表示，他非常高興這起歷經多年的不確定性案件，總算有一個結果，孩子們能夠知道事實的真相。

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