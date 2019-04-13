小心肝！英研究：脂肪肝有年輕化傾向

2019-04-13 16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「布里斯托大學」一項最新研究發現，年輕人因體重超重而患上脂肪肝愈來愈普遍，可能會增加他們日後患上嚴重疾病的風險，包括肝癌、第二型糖尿病和心臟病等，呼籲政府加強推廣相關健康資訊。

英國「衛報」12日報導，非酒精性脂肪肝常見於年長者，但布里斯托大學團隊針對4千名在1991年及1992年出生的年輕人進行追蹤研究，讓他們在18歲時接受超音波檢查，結果發現有2.5％患有非酒精性脂肪肝。

5年後，這批受試者進一步接受肝臟纖維掃描檢查，結果有20％的人患有脂肪肝，且其中有半數被列為情況嚴重。掃描也發現，2.4％的人出現肝纖維化現象。這些纖維化組織如同皮膚受傷後生成疤痕，會破壞肝臟組織的架構，使肝臟表面不再平滑，質地顆粒變粗糙及不規則狀，被視為肝硬化的前身。

此外，大多有非酒精性脂肪肝的年輕人均超重，身體質量指數（BMI）超過25；有嚴重脂肪肝者之中，更有60％達到肥胖，亦即BMI值在27以上。該研究已排除飲酒過量者，但人們也可能因為超重又飲酒而患上脂肪肝。

研究成果發表於4月10日至14日維也納「國際肝病醫學會議」（ILC）上。布里斯托大學學者阿貝瑟克拉（Kushala Abeysekera）指出：「單是在24歲時，已有20％的人出現脂肪變性（steatosis），2.4％有肝纖維化，只是他們並未出現症狀。」

他表示，團隊很意外這麼多年輕人患有脂肪肝，日後將繼續關切相關情況。他也強調，只要人們健康飲食、恢復正常體重，就能重拾健康身體，因此有必要進一步提升年輕人對脂肪肝的認識。

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