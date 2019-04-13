大屠殺「百週年」 英國仍未向印度道歉

2019-04-13 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國駐印度高級官員在今日阿姆利則（Amritsar）大屠殺100週年紀念日獻上花圈，這是英國殖民印度史上最嚴重的暴行之一，英國政府致今仍尚未道歉。

1919年4月13日下午，阿姆利則大屠殺在印度又名札連瓦拉園（Jallianwala Bagh）慘案，當時英國軍隊向數千名示威民眾開火，今天屆滿100週年，這是英國殖民印度史上最嚴重的暴行之一，英國政府致今也尚未道歉。該事件導致的死亡人數不詳，英國殖民時期的歷史記錄顯示約有400人死亡，而印度政府則認為死亡人數近1000人。

多年來，包括幾位英國歷史學家，議員和印度政黨在內的許多人越來越多地要求英國政府在議會中正式道歉並紀念阿姆利則大屠殺。週三英國首相梅伊告訴下議院，「大屠殺是英國殖民印度歷史上可恥的傷痕，我們對發生的事情和所造成的痛苦深表遺憾」，不過她仍未說出更加明確的道歉；印度旁遮普邦首席部長辛格（Amarinder Singh）表示，巨大的野蠻行為「需要明確的官方道歉」。

雖已事隔百年，但仍讓許多印度人難以釋懷，即使在大屠殺後的一百週年，英國也拒絕邁出重要的一步。

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