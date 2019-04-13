好狠！華裔工程師在同事飲食摻鎘 3人中毒多月

美國華裔工程師David Xu在同事的飲食裡摻入有毒金屬鎘，導致3名同事中毒。（圖擷自@henrykleeKTVU推特）

2019-04-13 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國34歲華裔工程師David Xu，在加州舊金山灣區的伯克利工程與研究諮詢公司（Berkeley Engineering and Research）任職期間，涉嫌從去年10月開始在工作夥伴的水瓶和食物中下毒，有3名同事體內驗出高濃度的鎘。

據《CNN》報導，1名受害的女工程師表示，她多次注意到辦公室內的飲水和食物都有一種奇怪的味道，一吃下去身體就立即出現異狀，有時還不得不跑去醫院掛急診。

在遭遇數個月的嚴重健康問題後，她決定調閱辦公室監視器錄影，結果發現David Xu竟在她的水瓶裡加了不明物質，後來檢驗出是有毒金屬鎘。

除了該名女工程師之外，還有另外2名同事確認為鎘中毒，David Xu旋即於3月28日遭到逮捕，並被指控3項重罪，包括殺人未遂和2起下毒罪嫌，不過David Xu本月11日出庭時否認犯案。

有毒金屬鎘通常會使用在電池、太陽能電池、防腐塗料等工業用途，接觸鎘會導致癌症，一旦不小心攝入，會對心血管、腎臟、胃腸、神經、生殖系統和呼吸系統造成影響。

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