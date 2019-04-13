推翻蘇丹總統才一天 軍事委員會主席閃辭

2019-04-13 17:01

〔中央社〕蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）被軍方推翻，國防部長擔任過渡時期執政的軍事委員會主席才一天，今天突然宣布請辭。與此同時，抗議群眾也要求軍方加速政治變革。

就在軍事委員會為了安撫不滿的民眾，承諾新政府將由文人統治後幾小時，國防部長奧夫（Awad Ibn Auf）即發表電視演說，宣布辭去軍事委員會主席職務。

奧夫宣布，軍事委員會主席將由阿布德拉曼（Abdel Fattah Abdelrahman）中將出任。奧夫也表示，參謀總長馬希（Kamal Abdelmarouf al-Mahi）遭解除軍事委員會副主席的職務。

奧夫說：「為確保安全機制的凝聚力，尤其是武裝部隊，避免嫌隙和衝突，同時倚靠神而行，讓我們展開這條變革的道路。」

籌劃這波抗議的主要團體「蘇丹專業人員協會」（Sudanese Professionals Association，SPA）發言人告訴路透社：「現在是朝向正確方向的一步，是順從民意，我們距勝利更進一步。」

24歲的醫師阿邁德（Abdelhamid Ahmed）說：「原則上，我們不反對軍事委員會，但我們之所以反對這些人，是因為他們是巴席爾政府的人馬。」

奧夫是巴席爾的副總統和國防部長，被控參與2003年爆發的達佛（Darfur）衝突暴行而遭華府制裁的少數蘇丹將領之一。

奧夫11日宣布罷黜總統巴席爾，成立軍事委員會，並宣布進入緊急狀態，全國停火，同時暫停國家憲法，執行夜間宵禁，遭到維權團體大力抨擊。

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