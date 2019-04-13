強制上萬居民觀刑！ 2北韓女算命師遭官方「公開槍決」

2019-04-13 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕身為極權國家，北韓日前又遭媒體爆出，在上萬人圍觀下，公開審判並當街槍決2名據稱擁有算命能力的的女子，而理由竟只是為了督促北韓官員及民眾「不要再相信算命」。

綜合外媒報導，這次當街槍決發生在今年3月，人口約70萬的北韓北部重要工業城市「清津市」（Chongjin city）。根據2名消息人士指出，受到審判的一共有3名算命者，其中2人被宣判死刑後就當場遭開槍射殺，另1人則被判入獄。更殘忍的是，北韓官方強制要求清津市內的上萬名居民必須到場「觀刑」。

北韓民眾，甚至是高階政府官員，向來都很相信算命，經常在婚禮、商業交易或其他重大決定前尋求算命者協助。這3名女子於是組成1個稱為「七星」的團體，對外宣稱團內的3歲及5歲女童具有靈性，藉此幫民眾算命以賺取金錢，沒想到竟因此遭到公開審判。

消息指出，這樣的公開處決今年開始在北韓各城市陸續出現，當局稱這些處決只是為了「阻止迷信行為」、「維護公眾秩序」。

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