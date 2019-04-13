見證台灣百年攝影史 玻璃乾版影像東京展出

2019-04-13 00:16

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕台灣攝影始於日治時期有百年以上的歷史，當時幾乎與日本同步接受歐美最新的攝影潮流，例如1943年台灣即有「報導攝影」的概念。擔任策展人的知名攝影家張蒼松，花了2年時間蒐集日治時代前輩攝影家作品和文物，從12日起至6月28日在東京的台灣文化中心舉辦「光影如鏡─玻璃乾版影像展」，重現台灣早期社會生活面貌及攝影技術發展歷程。

同名的展覽，去年7月已由國立台灣博物館和國家攝影文化中心在台灣展出，當時展出1905年到1940年代9位台灣具代表性前輩攝影家超過百張的玻璃乾版底片影像，這次配合東京展出的場地濃縮為41張，包括張清言、張朝目、方慶綿、鄧南光、洪孔達、吳金淼共6位前輩攝影家的作品，其中張朝目相關文物則屬首次亮相，十分珍貴。

文物中有一對銀製手鐲，那是以顯影劑和玻璃乾版底片上的硫化銀提煉而成。文獻中顯示，戰爭時期日本有2萬多家寫真館響應「資源愛護運動」，其中包括台灣的30家寫真館，以使用過的顯影劑和玻璃乾版底片煉銀，1年可以煉出170多萬公克的純銀。張蒼松表示，就像現在的東京都回收手機提煉金銀銅以打造東奧獎牌一樣，很難想像那個時空曾有這樣的事情發生，但透過文獻的出土可以佐證當年有這項歷史，這在攝影史上很少被提到。

張蒼松指出，20年代中期開始歐洲引發「新攝影．新視覺」運動，傳到日本就是所謂的「新進攝影」，新進攝影當中有一項目就是報導攝影，這個較新的概念是在1943年時傳到台灣。另外，文物中還有一本張朝目1925年到東京唸東京寫真學院時的學校的簡介，東京寫真學院是日本攝影學校的鼻祖，創立於1906年，過去日本攝影教育的相關的史料，都是從1910年起，所以張朝目持有這本學校簡介，對於台灣或日本研究攝影史的學者是一本重要的文獻。

由於籌備了4年半的台灣國家攝影文化中心，可望於明年正式開館，這次延伸到東京展覽，加強台日攝影界交流，也為即將開館的國家攝影文化中心暖身。台灣文化中心主任王淑芳表示，這次展出，除了重現台灣早期生活面貌及攝影發展歷程外，更希望透展覽，促進未來台、日雙方在保存乾版攝影作品之議題上，有更進一步的交流。

開幕儀式邀請日本寫真家協會副會長松本德彥演講原版寫真收集與保存的重要性，知名報導攝影家桑原史成、日本大學藝術學部攝影科教授原直久、攝影評論家鳥原學、川崎市市民博物館學藝員林司、資深策展人山崎信等攝影界專家及前輩攝影家張朝目的家屬等人出席。

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