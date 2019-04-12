「石油浴療程」宣稱可治病 最貴一週要收3.5萬

2019-04-12 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕西亞小國亞塞拜然（Azerbaijan）有一種據稱有療效的「石油浴」（crude oil spa），盛傳可治療70多種肌肉、關節和骨骼等疾病，在當地相當盛行。

綜合外媒報導，亞塞拜然位於外高加索東部，該國大量的石油蘊藏在19世紀中期被發現，讓俄羅斯帝國在當時成為最先商業開採石油的地點之一，不過，位於該國西部的納夫塔蘭市，其石油卻因過於濃稠、不易燃燒等因素，不適合商業使用，然而，據傳這些石油對身體健康有益處，不僅能治療多種疾病，還有消毒、麻醉等效果。

報導指出，如今亞塞拜然國內已林立許多療養院及度假中心，如果想接受石油浴療程，一週要價從100歐元（約新台幣3538元）到1000歐元（約新台幣3.5萬元）不等，任君挑選，每次需定時浸泡10分鐘，直到服務人員把客人身上的石油刮掉，將剩餘石油沖洗乾淨後，才算完成一次療程。

神奇療效吸引許多遊客前來拜訪，其中，現年60多歲的企業家索菲雅（Sulfiya）特地從俄羅斯來到當地進行10天的石油浴療程，希望減緩多發性關節炎（polyarthritis）的不適。事後，索菲雅表示身體感覺相當好，還減少已吃12年的藥物藥量。

據悉，儘管許多人聲稱有效，仍有國外西醫大力反對，指出當地石油含有「萘」，接觸過多恐有致癌風險，破壞紅血球細胞。不過，當地醫生和進行療程的病患則強烈否認這項指控。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/