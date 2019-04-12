崩潰！女兒邀請「性愛家教」授課 老爸開衣櫃驚見裸男

2019-04-12 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕許多爸爸都非常疼愛女兒，如果有1天發現女兒被陌生男子染指，那會是1件非常令人崩潰的事情，在美國德州1名父親清晨上班前在衣櫃找東西，結果發現衣櫃內藏有1名裸男，裸男馬上解釋是受到該父親12歲女兒邀請而成為的「性愛家教」，之所以裸體躲在衣櫃是為了等待性愛的機會。

綜合外媒報導，該名裸男為42歲的克里斯托弗（Christopher Leonard），去年11月2日，1名父親剛從朋友住處返家，清晨5點半時從衣櫃拿東西準備出門上班，沒想到一開衣櫃就看到克里斯托弗全裸躲在裡面，克里斯托弗趕緊解釋，自己是受到對方女兒邀請而成為「性愛家教」，為了等待做愛才全裸躲在衣櫃，並非非法闖入，強調以為女兒已滿21歲。

而該名女兒事後向警方供稱，自己是幾週前搭公車時才認識克里斯托弗，她堅稱對方已知她才12歲，兩人常透過社群軟體聯絡，警方發現克里斯托弗常傳鹹濕與露骨訊息給女孩，還傳授許多性事給她，對此受害父親崩潰表示:「我的女兒根本被洗腦了，家中還有另1名更幼小的女兒，如果他沒發現的話，天知道克里斯托弗還會做出什麼事。」

當局依涉嫌網路誘姦未成年者，已對克里斯托弗發出逮捕令。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/