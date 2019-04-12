殘忍同性戀石刑引全球批評 汶萊官方回應了！

2019-04-12 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕汶萊日前正式實行一項伊斯蘭律法，規定被發現有同性間性行為者，將遭亂石打死。消息公布至今引發全球各界批評，甚至已經有不少抵制行動出現。飽受批評的汶萊政府日前終於回應！汶萊外交部表示，貫徹這項伊斯蘭律法是為了「預防」某些行為，重點不在處罰。

根據《BBC》報導，繼聯合國日前發函汶萊，表示這項處罰實在是「殘酷且不人道」，且可能違反汶萊在2006簽署的「世界人權宣言」後，汶萊外交部長Erywan也正式向聯合國發出了1份聲明文件。文件中提到，這項伊斯蘭律法是「聚焦在預防而非處罰，其目的是為了教育、威嚇、改造及培養」人們的行為。這些罪刑只是為了「保衛家庭血統的聖潔以及穆斯林們的婚姻」。

Erywan也在文件中重申，這項律法只處罰同性間的性行為，不包含個人的性傾向、性別理念等。而日前英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）也曾和Erywan談過這項伊斯蘭律法的議題，Erywan當時就表示，要達成最重的「石刑」刑罰需要很高門檻的證據，也就是說這項最嚴重的「石刑」可能會很少出現。

不過，我國外交部日前也提醒，汶萊這項法律同樣適用非穆斯林及外國人，若前往汶萊旅遊務必遵守當地法令及尊重回教風俗，如遭遇危難可尋求外交部駐外館處的協助。

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