反習近平？香港中聯辦五星旗倒掛 專家：不尋常

2019-04-12 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港網路今天上午流傳一張照片，有網友稱今早上午7時，西環中聯辦大樓門外的五星旗倒掛，在網路引起高度討論，有人質疑是否意味向中國國家主席習近平宣戰，但也有人認為是單純掛反。

香港眾志秘書長黃之鋒今天上午在臉書上PO出中聯辦掛反五星旗的照片，照片也流傳到著名論壇「香港高登」，有網友發現約在10時左右五星旗恢復掛正。許多網友認為事件不平常，「習下梁上」、「 梁振英的朋友出手了」、「涉嫌顛覆國家政權」、「中聯辦造反了」、「中聯辦辱華」、「明顯違反國旗法，強烈要求律政司辦理」、「中聯辦向黨宣戰 」、「中國倒台了 」、「可以告侮辱國旗」。

也有網友認為應該是員工失誤，還說之前中環的美國大使館也掛反過，但有人說不太可能，如果真的是員工失誤應該會被解雇。

香港評論員黃世澤在部落格上表示，這件事並不尋常，中聯辦不屬於香港政府相關組織，代表中央政府，這件事被人發現，相信香港中聯辦主任王志民人頭難保。

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