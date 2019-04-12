交通空污引發孩童氣喘 研究：台灣排名全球第4高

2019-04-12 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕全球空氣污染問題日益嚴重，有國際研究月刊《刺胳針星球健康》（Lancet Planetary Health）近日公布研究報告指出，全球每年約有400萬名孩童因為交通空氣污染而導致氣喘，相當於每天就有1.1萬個新病例，報告中更指出，最嚴重的國家是科威特，台灣也榜上有名，排名第4。

綜合外媒報導指出，由美國喬治亞華盛頓大學的研究團隊，針對194個國家的氣喘病例數據、人口數及二氧化氮（nitrogen dioxide，NO2）排放之間的關係，所分析的報告顯示，全球每年約有400萬宗新的孩童氣喘病例可能是由二氧化氮引起，相當於每天就有1.1萬個新病例。其中以每10萬人的病例數來說，最嚴重的是科威特，每10萬孩童就有550人因交通空污而引發氣喘，其次則是阿拉伯聯合大公國、加拿大、台灣等國，分別為每10萬人有460人、450人、420人。

若以新生兒氣喘總數排名來說，前3名則分別是中國76萬人、印度35萬人、美國24萬人。而若以城市分類來說，最為嚴重的是秘魯利馬，至於中國在前10大城市中就包辦了其中4座，分別為排名第2的上海、排名第4的北京、排名第5的天津、排名第7的瀋陽；至於排名第3的則是哥倫比亞首都波哥大。

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