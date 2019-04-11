中國養老金9年內恐成負值 16年後面臨破產

2019-04-11 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕壽命延長，「高齡化」成為全球關注的議題，今年5月1日起全中國養老保險企業保費比例將降至16％，但養老保險金仍恐在16年後面臨破產。

綜合媒體報導，4年來，中國5次調降社保費率，希望減輕企業負擔，這次調降為中國職工養老保險22年以來降幅最大的一次；目前中國各省企業繳費比例不一，最高的達20％，多數省份階段性降至19％，還有個別省份是14％左右。中國國務院本月4日公布降低保費方案，企業職工基本養老保險將降到16％；部分地區從5月1日開始，調降20％工傷保險費率，制度持續施行到2020年4月30日。

國務院人社部副部長游鈞4日在記者會上表示，個別省份採取20％費率時都已經入不敷出，如果不降費率，企業經營成本高，吸引不了投資，吸納不了更多勞動力，勞工撫養比的問題解決不了，這樣的惡性循環很難擺脫。

游鈞說，2017年中國城鎮非私營單位員工平均月工資是人民幣6343元（約新台幣2萬9178元），同時期私營單位員工平均工資3813元（約新台幣1萬7540元），若以前者計算繳費基數上下限，實際操作上就出現標準過高、導致負擔較重。

中國養老金為社會保險基金範圍，與失業保險、醫療保險、工傷保險和生育保險，並稱五險。《中國養老金精算報告》顯示，養老保險在今年仍有人民幣1062億元（約台幣4885億元）餘額，但9年後當期結餘數字可能轉負，16年後面臨破產危機。若不採取應對措施，中國40歲以下青年將面臨能否領到養老金的問題。

中國國家統計局數據表示，去年中國60歲以上人口共有2.5億人，為總人口的17.9％；《中國養老金精算報告》建議，應想出有關延遲退休年齡的方案，及推動基本養老保險基金投資，建立「外匯型主權養老基金」的精算制度以防範發生資金缺口。

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