蘇丹驚傳軍事政變 執政30年獨裁總統宣布下台

2019-04-11 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕近日動盪不安的蘇丹，今驚傳軍事政變，軍方佔領電視台，同時派遣軍車包圍了總統府，已執政30年的蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）傳出遭軍方逮捕，並且宣布辭去總統職務。

綜合外媒報導，自去年12月以來，由於物價飛漲，已執政30年的75歲蘇丹總統巴席爾不斷面臨民眾抗議，數以千計民眾湧進首都喀土木街頭示威，要求總統下台的主張，巴席爾立刻宣布全國戒嚴，下令安全部隊使用催淚瓦斯、震撼手榴彈，甚至開槍射擊示威民眾，造成數十人喪命。

期間一直按兵不動的軍方，突然在台灣時間今中午12點發動軍事政變，軍方佔領電視台，進而包圍總統府，巴席爾被迫發出聲明，宣布辭職，目前傳出巴席爾已遭軍方控制，其政府重要官員也紛紛遭逮。

目前蘇丹電台持續播放愛國歌曲，軍方表示將向全民發出重要公告。

巴席爾1989年發動軍事政變，推翻原先的民選總統，之後持續獨裁統治至今30年，由於其涉嫌種族滅絕，2009年被國際刑事法院以涉嫌犯有戰爭罪和反人類罪為由，正式對巴席爾發出逮捕令，這是國際刑事法院首次對一個國家的現任元首發出逮捕令。

2015年9月巴席爾訪中，中國國家主席習近平讚其是「中國人民的老朋友」。

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