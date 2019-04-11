旅遊注意！馬來西亞擬收「離境稅」 規避被逮最重判5年

2019-04-11 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕由於機票和當地消費價格低廉，東南亞地區近來成為國人旅遊熱點之一，不過未來到馬來西亞旅遊可能要被多收錢了，馬來西亞政府已經正式提案，計劃將收取「離境稅」，一旦提案在國會通過，最快將從6月1日起開始實施。

綜合外媒報導，馬來西亞財政部副部長阿米魯丁韓沙（Amiruddin Hamzah）8日正式向國會提出一項法案，計劃將對任何從馬來西亞離境者收取離境稅。提案中並沒有寫明會收取多少金額，但馬來西亞2019年的預算案顯示，東協（東南亞國協）國家的公民可能被收取20令吉（約新台幣162元），非東協國家的公民則可能被收取40令吉（約新台幣324元）。

目前馬來西亞官方尚未確認這項費用將會如何收取、由誰收取。不過未來若是試圖規避這項費用，將可能被處以最高100萬令吉（約新台幣810萬元）的罰鍰，以及最高5年的有期徒刑。阻擾相關人員收取離境稅者，也可能面臨最高50萬令吉（約新台幣405萬元）的罰鍰，以及最高3年的有期徒刑。

這項措施被視為促進馬來西亞國內旅遊而提出。不過，一切還有待馬來西亞國會通過該提案後方可實施。

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