日墜海F-35無彈射跡象 飛行員凶多吉少

2019-04-11 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊一架F-35A匿蹤戰機在本月9日訓練時失聯，搜救團隊10日已在海上發現部份殘骸，飛行員下落尚不明。日媒今天指出，失聯的F-35並無彈射逃生跡象，飛行員生還機率渺茫。

根據《NHK》報導，日本空中自衛隊最新隱形戰機F-35，9日疑似墜毀在在青森縣三澤市海岸附近海域。軍方表示，機上設有緊急逃生裝置，一旦彈射成功將發出位置訊號，但至今均無接收到相關訊號，研判F-35飛行員在失事時可能並未啟動彈射逃生。

外媒此前報導，由於F-35搭載美國最先進軍事科技，各國為打撈F-35殘骸，可說是菁英科技盡出，據《商業內幕》分析，中俄兩國可能已出動最新型潛艇至青森外海海域打撈。

軍事專家分析，若中俄搶先打撈到F-35A殘骸，則將針對雷達與反偵測裝置進行重點破解與「逆向工程」，不過，英美專家也認為，若真被中俄打撈到，F-35用來隱身的纖維鋪層也很可能已被衝擊與海水浸泡損毀，致使其感測系統、機身軟體與程式即使能破解，也難以重建。

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