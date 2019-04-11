哈比人真實存在？ 菲國洞穴發現前所未見神奇物種

2019-04-11 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕哈比人是奇幻文學巨作《魔戒》中的虛擬種族，最為人知的特徵便是其矮小的身形。近年有考古學家在菲律賓呂宋島一個洞穴中發現一批古老骨骼與牙齒化石，經科學家研究認定，這些化石源自一個與人類有關，前所未見的全新物種。

根據《CNN》報導，最新一項考古研究指出，科學家此前在菲律賓呂宋島的卡勞洞穴（Callao Cave）發現的古老人類化石，已被認定為全新人屬物種。據稱，被發現的化石屬於兩個成年人與一個孩子，生活在5萬至6萬7千年前，平均成體身高不滿1.2公尺，體型相當矮小。

研究指出，這個新物種被命名為「呂宋古人類」（學名：Homo Luzonensis），其種名Luzonensis中的字首「Luzon」在南島語系他加祿語中為「呂宋」的意思，代表此一物種最早在呂宋島被發現。由於其成體身形著實矮小，就有考古學家表示，這是一種外型類似「哈比人」的古人類。

報導指出，這是當今在菲律賓所發現最古老的人類遺骸，不過此一物種不同於任何其他古人類物種，法國古人類學家特洛伊特（Florent Détroit）表示，若逐一研究其特徵，會發現與其他古人類物種相似之處，但若將眾多特徵綜合起來，那他又與其他古人類不相似，「這就代表他們屬於一個全新的人屬物種」。

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