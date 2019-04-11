另類軍事競賽！美中俄日都出動最新科技搶撈墜毀F-35A

2019-04-11 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊一架F-35A匿蹤戰機在本月9日訓練時失聯，搜救團隊10日已在海上發現部份殘骸，飛行員下落尚不可知，不止日本出動搜尋，美中俄也出動各式新式科技展開搜尋飛機殘骸，急於搶先打撈，以破解美國F-35A最先進的科技，形成另類軍事競賽。

綜合媒體報導，為了這次搶打撈F-35A殘骸，各國精英科技競出，《商業內幕》（Business Insider）日本版報導，中俄兩國海軍經常出沒在失事的青森外海海域，以致預判，中俄很可能出動最新型的潛艇打撈。

這架失事F-35A機齡不到一年，美國洛克希德馬丁公司製造的F-35系列戰機之一，也是日本三菱重工在名古屋自行組裝的第一架F-35A，去年五月才交機；美軍在得悉戰機失事的第一時間，也調派機艦協助日方搜尋飛行員下落。

軍事專家分析，若中俄搶先打撈到F-35A殘骸，則重點破解並進行「逆向工程」技術的是雷達與其他偵測裝置，不過，英美專家也認為，若是真的被中俄打撈到，但F-35用來隱身的纖維鋪層，很可能已被衝擊與海水浸泡損毀，致使其感測系統、機身軟體與程式即使能破解，也難以重建。

據軍事專家的觀點，日本原計畫在未來10年再添購147架F-35系列戰機，包括105架F-35A，而此事恐衝擊日本對F-35的信心。

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