美將與俄談延長新戰略武器裁減條約 盼中國加入

2019-04-11 04:20

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天表示，美國準備與俄羅斯會談延長新戰略武器裁減條約（START），而中國在下個階段也應該加入這項條約。

在美俄關係高度緊張之際，新戰略武器裁減條約（New START）即將於2021年到期。這項條約規定兩國核彈頭數量必須遠低於冷戰時代的限制。

蓬佩奧（Mike Pompeo）說，美俄兩國都「相當遵守」新戰略武器裁減條約，與中程飛彈條約（INF）的情況不同。美國指控俄國違反這項限制中程飛彈的條約，今年宣布將退出。

他前往聯邦參議院外交委員會作證，被問起延長新戰略武器裁減條約一事時說，美國總統川普「已經表明，如果我們能達成好的、穩固的限武協議，我們一定要達成」。

不過，蓬佩奧也指出，下階段的戰略武器裁減條約應該納入中國。他說：「我們必須確保讓所有相關各方都加入其中。」

他又說：「也許我們沒法做到。也許我們最後只能和俄國在這方面合作。但如果談起對美國構成危險的核武能力，如今的世界已大不相同。」

民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）問起他是否指中國時，蓬佩奧作肯定答覆，他並表示，這個崛起中的亞洲大國已擴大核武計畫。

蓬佩奧表達希望延長新戰略武器裁減條約，顯示美國政府的立場已和2017年時不同，當時剛就任總統的川普批評這項由前總統歐巴馬談判達成的條約是「一面倒的」交易。

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