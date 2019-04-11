對手承認敗選 以色列總理尼坦雅胡贏得第5任期

2019-04-11 02:12

〔中央社〕以色列昨天舉行國會大選，最新開票結果顯示總理尼坦雅胡贏得勝利，將獲得破紀錄的第5個總理任期，主要挑戰者甘茨今天承認敗選。

軍事首長出身的甘茨（Benny Gantz）承認，他領導的中間派藍白聯盟（Blue and White）未能擊敗尼坦雅胡的陣營。他告訴記者：「我們尊重人民的決定。」

藍白聯盟第2號人物拉皮德（Yair Lapid）說：「這回合我們未能獲勝。我們在反對陣營將讓（尼坦雅胡的）聯合黨（Likud）有如陷入地獄。」

聯合黨與藍白聯盟雖然在120個議席的國會贏得相同席次，尼坦雅胡因獲得宗教與右翼政黨支持，可望組成掌握略占多數席次的聯盟，繼續執政，將成為以色列71年歷史以來在位最久的總理。

69歲的尼坦雅胡2009年起持續掌權至今，在3起貪腐案中有面臨遭到起訴的可能性，他否認有任何不法行為，這場激烈的選戰被視為針對尼坦雅胡人格與政績的公投，他在尋求第5任期之際，也在為自己的政治生命拼戰。

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