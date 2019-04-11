輻射落塵沈積各地冰河 恐成污染環境定時炸彈

2019-04-11 01:52

〔中央社〕科學家今天警告指出，核電廠事故和核武試爆外洩的輻射落塵沈積在全球各地冰河中，隨著氣溫上升融化冰河沉積物，這些放射性物質恐會成為污染環境的危險定時炸彈。

這是首次有國際科學團隊研究冰河的冰面沉積物輻射落塵，北極、冰島、阿爾卑斯山、高加索山、加拿大卑詩省和南極洲等地的冰河都發現輻射落塵蹤跡。

科學團隊在所有17個調查地點都發現人造放射性物質，濃度通常比其他地方至少高10倍。

英國普利茅斯大學（University of Plymouth）自然地理學講師克萊森（Caroline Clason）表示：「那些是你在核子禁區以外環境可見到的最高濃度。」

當放射性物質被釋放到大氣層中，將會以酸雨方式落回地面，其中一些放射性物質會被植物和土壤吸收。

但當以降雪方式落回地面或沈積在冰中，會在冰河中形成更厚重沈積物，濃縮放射性物質的濃度。

1986年車諾比核子事故讓大量放射性物質雲（包括銫）釋放到大氣層中，其後數週在北歐地區造成大範圍污染和酸雨。

克萊森指出，放射性粒子非常輕，釋放至大氣層能被飄送至很遠處所，伴隨降雨落回地面後會被冲走，屬某種一次性事件。但以降雪方式落地，放射性物質會留在冰中長達數十年，隨著氣候變暖融化冰層，放射性物質會被冲刷至下游。

這類情況對環境的影響近年來已被證實，例如瑞典野豬豬肉的銫含量超出安全標準10倍以上。

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