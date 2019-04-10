退位前低調慶鑽石婚 日皇明仁伉儷結縭60載

2019-04-10 23:54

〔中央社〕日皇明仁和皇后美智子今天慶祝鑽石婚，紀念有助於日本皇室現代化的60年婚姻。明仁夫婦於昭和34年（1959年）4月10日結婚，當時明仁25歲，美智子24歲。

85歲的明仁將於30日退位，由皇太子德仁繼位。

日本經濟新聞（Nikkei）在兩人婚姻的報導中寫道：「互相扶持的光輝60年。」這篇報導包括最近一場儀式的照片；當明仁弄混演講稿時，84歲的美智子沉著地在一旁協助。

兩人童話般浪漫故事始於一場網球賽；儘管滿足大眾的想像，卻讓第一位嫁給日本皇位繼承人的平民美智子倍感壓力。

明仁和美智子1957年8月在一場網球賽相遇，當時在場的織田和雄（Kazuo Oda）說：「在日本要打破傳統極度困難。」

兩人1959年結為連理，各界希望富商之女、充滿活力的美智子，將有助於受傳統束縛的皇室現代化。

在許多方面，美智子真的這麼做了；她親自扶養2個兒子和1個女兒，還幫他們準備午餐便當。傳統上，皇室孩童由奶媽和皇室幕僚扶養長大。

她也帶頭接觸長者、殘疾者和災民等一般民眾，並經常跪下擁抱或是與人們說話。這類舉動讓保守派相當震驚，卻讓她贏得民眾愛戴。

但美智子經常傳出健康狀況不佳新聞，評論家與知情人士表示，那是她受到皇室侍從和婆婆嚴厲對待所致。美智子經常提到自己的「悲傷和焦慮」。

她去年10月於84歲生日前夕演說表示：「作為皇太子妃和之後的皇后，對我而言絕非容易（勝任的）職位。」

明仁經常對美智子表達感謝，他曾在結婚50週年紀念日承認，由於兩人背景不同，自己並非總是「充分體貼」。

明仁夫婦今天以一系列低調儀式慶祝鑽石婚，包括接受官員和皇族的正式祝賀，以及在皇居與皇太子夫婦等皇族共進晚餐。

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