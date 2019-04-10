無視核能制裁 伊朗原能組織進行鈾濃縮開發

2019-04-10 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕據伊朗媒體《德黑蘭時報》報導，昨（9）日伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在位於伊朗中部的納坦茲濃縮設施中，安裝了20台的IR-6型離心機。

根據伊朗官方媒體《伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）表示，這些離心機生產於伊斯蘭革命領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）任內下令成立的離心機裝配中心，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在視訊會議上說到「這對於伊朗是相當偉大的成就」，而隨後補充，接下來的一串測試將會隨著安裝進行。

2018年5月美國總統川普宣布退出伊朗核協議後，美國重啟對伊朗的單方面制裁。美國也向位於歐洲的盟友施壓，要求重啟對伊朗的核能制裁。

而伊朗核物理學家薩利希（Salehi）則表示國際原子能總署（IAEA）已確認伊朗完全遵守聯合全面行動計劃（JCPOA）中有關核能的承諾，並抨擊美國對伊朗的單方面制裁，表示單方面制裁並無法撼動伊朗政府推動其核能技術的決心。

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