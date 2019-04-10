談香港「兩制」經驗 學者：台灣連「一國」都成問題

2019-04-10 18:06

〔中央社〕上海與香港20餘名學者今天就香港實施「一國兩制」經驗討論「台灣方案」。 有學者表示，香港主權移交前，「一國」不是問題，現在台灣連「一國」都成問題，藍綠都堅持中華民國主權。

「習近平國家統一論述與『兩制』台灣方案」閉門研討會今天在上海舉行，由上海東亞研究所和香港兩岸智庫聯誼會舉辦。

據了解，有學者提出，若在台灣實施一國兩制方案，台灣現有的立法機構、軍隊定位、以及強調「主權不容挑戰」的北京，該如何因應台灣民主多元聲音下的台獨主張，這些都需要面對，但與會學者沒有提出特定的處理方案，只是拋出問題。

華東師範大學兩岸關係與區域發展研究所副所長包承柯告訴中央社記者，台灣普遍反對一國兩制，所以現在還不到談具體方案的時候；首先應該要推廣一國兩制的「正面價值」，他在會中提出在大陸選幾個地方做「一國兩制示範區域」，讓民眾有真實的體會。

香港大學政治與公共行政學系教授胡偉星會後受訪表示，會中討論到港台一國兩制方案有很大區別，1997年主權移交前，「一國」對香港不是問題，重點是兩制如何設計；但是台灣連「一國」都是問題，無論藍綠陣營都堅持中華民國主權。

超訊雜誌總編輯紀碩鳴說，台灣有主權、憲法、軍隊、政黨法，最重要的是已經實現民主制度，這些都是香港沒有的，所以習近平提出要「與台灣各界民主協商」，而非直接套用香港經驗。

他坦言，台灣習慣民主社會有不同聲音，但北京在「民主協商」過程中，一定不會允許台獨。

胡偉星說，北京過去很長一段時間對台政策是「反獨促統」，但是效果並不好。中共總書記習近平1月2日的對台講話「習五條」，顯示2019年開始是「和平統一的新進程」，不管台灣接不接受都要推動。

他強調，「這是習近平的政治抱負，但是具體的時間表和路線並不清楚」。

上海東亞研究所副所長胡凌煒說，他對習近平講話的理解是，所謂「一國兩制台灣方案」是「有基本原則、尚無具體內容」，基本原則是指反對台獨、一個中國、走向統一等，但具體內容仍是開放的，大陸方面希望和台灣商議，而不是直接強加一個版本給台灣。

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