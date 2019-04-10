全球死刑執行率降低 國際特赦組織：國際逐漸凝聚共識

2019-04-10 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織（Amnesty International）今日（10）發表2018年世界死刑執行報告，表示全球處決率下降31％，達到至少十年來最低的數字。但是美國、日本、新加坡等國的執行人數有所增加，而中國、伊朗、沙烏地阿拉伯依舊是最大的處決國。

國際特赦組織發布的世界死刑執行年度報告中表示，截至2018年年底，全球超過三分之二的國家，共142國已廢除死刑，2018年全球死刑執行人數為1萬9336人，已下降至少31%。

中國是世上死刑執行人數最多的國家，但因在中國屬國家機密，外界無法得知真實數字，但國際特赦組織估計至少上千人，其次分別是伊朗、沙烏地阿拉伯、越南與伊拉克，分別為五大死刑執行國。

但是有幾個國家的處決有所增加，包括美國、日本、新加坡、白俄羅斯與南蘇丹等國，而泰國已恢復死刑，斯里蘭卡也隨時可能重啟執行。儘管如此，國際特赦組織仍說明，國際已有共識逐漸減少死刑，以杜絕這種令人厭惡的懲罰。

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