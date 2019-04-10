小學就有C cup！25歲J奶媽曝心聲：沒法哺乳怕悶死寶寶

2019-04-10 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國大曼徹斯特郡博爾頓市一名25歲媽媽虹比（Fiona Hornby），從10歲起胸部逐漸發育，唸小學時就有C罩杯，如今已長到「48J」，2015年才診斷出罹患巨乳症（macromastia），多年不堪其擾的她，覺得生活毀了，希望透過手術「縮小」。

綜合媒體報導，巨乳症為一種乳房組織異常增大的疾病。虹比表示，此等情況使得她的胸部變色、疼痛及長皮疹，且疑因負擔過重，無法正常走動、久站。然而，不僅是生理部分，虹比的心理、情緒也受到影響，她指出因有大胸部、看起來胖，很難外出，甚至曾被問過是否去隆乳。

虹比無奈地說，從小到大她的胸部常引來眾人目光，也有人想跟她交換胸部，「不知情者還以為我在炫耀，但其實不是」，且想買內衣卻沒有適合的尺寸，她覺得很難過，更重要的是，她沒辦法親近孩子、觀察寶貝可愛的臉龐與餵奶等，因為她擔心自己的胸部，可能會不小心害其窒息。

基於種種不便，虹比認為，若想回復正常生活，她只好去動手術，並期盼能募款到5500英鎊（約新台幣22萬1956元）支付費用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/