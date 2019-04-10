得罪方丈還想逃？北大保安自拍影片批習近平遭捕

2019-04-10 14:28

〔國際新聞中心／綜合報導〕海外中文網站《維權網》8日報導，24歲甘肅青年、北大保安張盼成去年11月因自拍影片批評中國領導人習近平獨裁、反對他到處撒錢、要求言論自由，釋放被囚禁的百萬新疆穆斯林，影片曝光後張盼成隨即「被失蹤」，目前已遭正式逮捕。

報導引述維權人士余江帆的情報，張盼成去年被強迫失蹤後，他和另一個維權人士李波宏4月6日坐火車到西安，又幾經轉車找到張盼成家，他爸爸外出打工，爺爺和媽媽在家，詢問得知家屬只收到逮捕書，日期是2018年12月18日，罪名「尋釁滋事」，現關押在北京西城看守所，家屬請律師去會見過兩次，張盼成堅持不認錯也不寫保證書，並拒絕簽律師委託書。

來自甘肅省合水縣、網名「子慕予兮」的張盼成曾在引起震撼的影片中說，自己是在老家農村長大的留守兒童，錄製影片的目的是以普通公民身份表達意見。

張盼成表示，他反對將600億美元未經法定程序送人、要求言論自由，並聲援失蹤的維權人士董瑤瓊、岳昕、華湧、深圳佳士工人，以及進「學習班」的上百萬新疆穆斯林民眾。

他說，當今的中國人應該站出來爭取民主自由，公平正義。而自己對中國這塊土地「愛得深沉」，死後願將骨灰撒向屈原投江的地方。

張盼成的友人、網名「路西法」的祁怡元，去年也同時錄製影片嗆習近平，他的在片中穿上一件深色上衣，正面寫著「捍衛言論自由，釋放維權律師，恢復律師資質（資格）」，背面則寫著「反對『習禁評』倒行逆施，反對共產黨一黨獨裁」。祁怡元目前仍處於「被失蹤」失聯狀態。

習近平幾年前曾表示，要容得下尖銳批評，但在中國當前政治形勢下，黨內人士批評決策層通常被視為「妄議中央」而惹禍，有極大政治風險，普通網友發出批評時政的言論輕則遭到刪除，重則可能被公安登門帶走。

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