NASA承諾2024載人登月 2028年前建立繞月太空站

2019-04-10 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕距離上次有美國太空人登月已近半世紀，美國副總統彭斯上月底發出豪語，要美國太空人在5年內重返月球，比NASA原先計畫的2028年提早4年，美國太空總署（NASA）9日正式承諾可如期達成計畫，「不過需要兩黨的支持與資源方可完成」。

美國太空總署署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）9日出席第35屆太空研討會上證實前述消息，他強調，NASA目前正著手擬定兩大計畫，其一是在2024年將至少兩名男女太空人送上月球；其次則是在2028年前建立可持續進行之月球任務，包括繞月球運行之太空站。

NASA人類探索和作戰任務理事會副主席傑斯坦梅爾（William Gerstenmaier）補充，目前規劃在2028年前建立的月球任務是要發射名為「門戶」（Gateway）繞月球運行的類太空站設施，搭載可重複使用之載人月球登陸器，供太空人反覆登陸月球執行相關研究任務。

美國總統川普執政以來，一直都明確地表達再次將美國人送上月球的期望，美國太空總署（NASA）此前公布，將在2028年執行最新的登月計畫，不過川普政府對此計畫時程相當不滿，副總統彭斯日前表示，就算使用私人企業生產的商用火箭，也要在2024年重返月球。

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