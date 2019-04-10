《紐時》爆波音737 Max是50年前舊機型 操作還得看紙本手動

2019-04-10 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 Max 8由於在半年中發生2起重大墜機事件，造成上百人死傷，引起社會高度關注，不少國家一一停飛該機型，《紐時》則踢爆波音737 Max 8是直接用舊機更新的機型，且飛行操作手冊仍是紙本。

據《紐約時報》報導，波音737 Max 8機型是由1960年代的舊機型更新，波音公司採用「更新舊機」策略，一方面不必設計全新機種、壓低成本，另一方面不用訓練機師習慣新機型，省下飛行模擬器的昂貴訓練費用。

報導表示，波音737 Max 8與新機型的操作模式相當不同，新機型起飛前僅需轉動1個按鈕、按下2個開關即可，但737 Max 8卻有多達7個步驟，反倒跟第一代的737較相似。

前波音工程師路德克（Rick Ludtke）說：「波音737在50年前算是相當好的機型，不過現在已經不是了。」另名試飛員曼札（Matthew Menza）也用一句諺語形容波音公司的作法 ─「沒壞就不用修」。

報導指出，除了舊機更新的問題外，Max機型少了某些新型飛機上固定設有的電子安全警示系統，所以Max機型的機長需要用手動、翻閱「紙本」操作手冊來檢查及排除飛機警示的狀況。

據了解，波音737於1978年開始出售；1984年推出717「經典系列」；1997年再堆「新世代系列」；2017年Max系列亮相，737機型的在全美國內線中已是普及率之冠。

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