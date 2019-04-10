郭文貴轟韓國瑜「親共」選總統必輸

2019-04-10 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕頻頻爆料中國當局腐敗內幕的中國流亡富商郭文貴7日直播爆料，他的長期搭檔、2016年川普競選團隊總幹事、當時同意「川蔡通話」的川普陣營關鍵決策者之一、前白宮首席策士班農（Steve Bannon）去年打算訪問台灣，卻遭到總統蔡英文拒絕，使得班農的台灣行最後不了了之。另外，郭文貴嗆聲高雄市長韓國瑜等國民黨人士「親共」選不上下屆總統，還聲稱台灣的未來「在陳水扁身上」。

川普政府的前白宮首席策士班農今年3月受邀前往日本自民黨總部，向數十名執政黨國會議員發表演說，並在東京發表多場演講，還接受多家日本媒體採訪，但郭文貴7日爆料，班農去年曾打算訪問台灣，原本台灣方面已安排好班農前往5個城市演講，卻「被蔡英文和台灣的很多人抗議，最後（蔡政府）害怕，蔡英文『呃呃呃別來別來』給拒絕了。」

郭文貴透露，當時班農打算訪台前還先問他意見。郭文貴說：「那次班農先生要去的時候他問我『應不應該去？』，我說『你應該去』，他說『我必須見誰？』，我說『你一定要見兩個人，第一，一定要去見陳水扁，我不認識他，你一定要見陳水扁，台灣的未來在陳水扁身上；第二，你一定要去見李登輝，只要他還活著，你一定要去見他。』」

郭文貴表示，他希望班農與陳水扁、李登輝見面「告訴他們不要搞台獨」，要搞的是「非獨非統法」，也就是既不能獨、也不能統的法，台灣才能徹底成為一個跟世界容納、且政治上獨立的地方，「但是這個國家民族是不能讓他獨立的」。郭文貴聲稱他的這個建議班農「非常贊成」，還說「我相信接下來台灣會有大的變化，班農先生會重回台灣」。

另外，郭文貴還痛批欲角逐2020年台灣總統大選的多名國民黨大佬「親共」，更嗆聲韓國瑜若想選總統「一定會輸的很慘」。郭文貴說：「台灣這個神經病吧！還到處紅旗插著，那幫國民黨大佬們，國民黨大佬天天要反台獨，你反屁台獨啊！這個新的台灣總統大選，一定不會是這幾個親共的（勝選），更不可能是韓國瑜，大家看，他一定會輸的很慘。」

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