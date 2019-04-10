接種疫苗否則接罰單！紐約市長宣布麻疹疫情進入緊急狀態

2019-04-10 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕由於近30年來最嚴重的麻疹疫情爆發，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於當地時間9日宣布，市內部分地區已經進入「公共衛生緊急狀態」。緊急狀態區內居民強制接種麻疹疫苗，否則將被處以1千美元（約新台幣3萬1千元）的罰鍰。

根據《BBC》報導，被宣布緊急狀態的區域是紐約市布魯克林區轄下的部分行政區，所有在緊急狀態區內、未接種疫苗的居民必須在接下來48小時內接種麻疹疫苗，包含所有大於6個月的嬰幼兒。

紐約市內去年10月以來已經爆發285起案例，這是當地自1991年起最嚴重的麻疹疫情。其中246起發生在孩童身上，21人必須住院觀察，更有5人已被送至重症加護病房，但目前還沒有確診死亡的病例傳出。

麻疹是一種具高度傳染性的病毒性疾病，可能導致嚴重的併發症，例如肺炎或大腦腫塊。白思豪表示，「我希望群眾可以藉此理解到情況有多嚴重，以及它傳染得有多快速」。

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