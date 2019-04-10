男童亂按iPad密碼遭鎖機2553萬6442分鐘 換算下超過48年！

2019-04-10 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓一名作家日前將iPad給年僅3歲的兒子玩耍，豈料因不斷輸入密碼錯誤，等到他發現時螢幕已經顯示「請等待2553萬6442分鐘後再試」，換算下來超過48年，讓他相既好笑又無奈，上網尋求大家建議。

綜合外媒報導，美國著名雜誌《紐約客》作家奧斯諾斯（Evan Osnos）在推特上發文，寫道「這看起來很像假的，但我的iPad被3歲兒子不斷輸入錯誤密碼後鎖起來了」，螢幕上更顯示著請於2553萬6442分鐘後再試。

《CNN》報導，iPad螢幕鎖定是Apple電子設備的安全功能，一旦輸入錯誤密碼就會遭到鎖定，且輸入錯誤密碼越多次，鎖定時間將越長。

網友紛紛回覆「下次記得把密碼給小孩」、「時空旅行似乎是你最好的選擇了」、「就等48年」、「把它當作孩子50歲的生日禮物，那時候差不多解鎖了吧」；另蘋果公司也出面回應，表示若在iOS系統上輸入錯誤密碼太多次將會被鎖定，此時手機裡頭的資料已經被刪除，所以將手機「重置」後就能重新開起手機。

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