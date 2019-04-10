鬧雙胞！以色列大選出口民調膠著 兩候選人雙雙宣布勝選

2019-04-10 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕以色列在當地時間9日舉行國會選舉，已擔任四屆總理的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）尋求第五任期，不過遭到前參謀總長甘茨（Benny Gantz）的強烈挑戰，據初步的出口民調顯示，兩人所代表的政黨獲得的國會席次旗鼓相當，雙雙宣布勝選。

綜合外媒報導，以色列為內閣制，即由國會最大黨組閣，而國會選舉採比例代表制，選黨不選人，本次大選有多達41個政黨參選，角逐120席位，目前正進行開票作業，據以媒出口民調顯示，甘茨的藍白聯盟（Blue and White）獲得37席，納坦雅胡的「聯合黨」（Likud）獲得36個席次，由於雙方得票率膠著，兩人都向支持者宣布當選。

69歲的現任總理納坦雅胡自行宣布當選，他稱：「我感到非常興奮，這是一場巨大的勝利之夜，感謝上帝，我們做到了」，他表示，要感謝以色列人民的第五度的信任，將與今晚的夥伴籌組右翼政府。

而59歲的甘茨也對外宣布勝選：稱這是「歷史性的一天」，他表示：「以色列人民做出了選擇！感謝數千名活動人士和100多萬選民，在這次選舉中有明顯的贏家和輸家。」

目前開票作業進行到64%，由於在2015年的以色列選舉，出口民調與最後選舉結果相反，需等待最終計票作業完成才能決定誰是以色列下任總理，預計於11日公佈選舉結果。

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