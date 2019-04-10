若F-35殘骸被中俄找到 美軍：將破壞美國未來數十年空軍戰力

2019-04-10 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本一架F-35A戰機昨晚在青森縣以東外海失聯，疑似已墜海，日本航空自衛隊目前正積極搜尋中。不過美國空軍中將德圖拉（David Deptula）提醒，中國及俄羅斯海軍向來在該海域頻繁出沒，若是F-35A的殘骸被中俄找到，將會嚴重破壞美國未來數十年的空中力量。

根據美國《商業內幕》（Business Insider）報導，德圖拉表示，若是美國和日本不能盡快找到這架戰機，對於美國未來的空中力量來說，並不是一件好事，因為中國和俄羅斯都有十分卓越的「逆向工程」技術，「特別是中國人，他們十分在行」。報導中提到，這起太平洋F-35A墜海事件是中俄首度有機會在野外尋找到F-35A，因為這架飛機在先前只在美國境內墜毀過一次。

英國皇家聯合研究所航空專家布朗克（Justin Bronk）表示，若中俄獲得殘骸後，從殘骸中得以取得的資訊多寡取決於飛機撞擊水面時所受到的損害，一般噴射機的外型及性能特徵都是眾所周知，因此雷達和其他感測裝置會是逆向工程的重點之一。

日本這架F-35A戰機失聯後，航空自衛隊9日深夜已找到部分戰機尾翼，目前正持續搜尋失蹤飛行員。

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