耳念珠菌致死率60％！不止美國 中國18例均為院內染感

2019-04-10 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕被美國疾病控制與預防中心（CDC）列入「緊急威脅」的「耳念珠菌」（Candida auris），美國感染病例急速上升到587例，其中50%人在90天內死亡，中國也傳出18感染病例，主要是醫院內感染。

綜合媒體報導，中國工程院院士、第二軍醫大學長征醫院皮膚科教授廖萬清表示，中國在2018年確診第一例耳念珠菌臨床感染病例，來自一位76患者身上，此後，陸續鑒定出感染病例，截至目前確診18例，耳念珠菌來源還不明確，普遍認為是新近進化出來的、快速適應人體宿主環境能力的新物種，主要引起血液感染，致死率高達60%。

中國在4/9在長征醫院舉辦研討會，與會學者認為，從美國及中國病例，耳念珠菌對健康人不會造成太大的影響，受感染者主要是醫院內免疫力較低的人如ICU病房，不過，學者黃廣華指出，在中國，耳念珠菌感染病例報告有延遲現象，不排除是「技術問題」而遭到漏檢。

耳念珠菌感染病例，從文獻上看，感染者大多會有原因不明的發高燒，各種藥物治療無效，並伴隨各種器官衰竭、呼吸衰竭等表現。

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