印度抵制中國貨 莫迪：政府、媒體應引導民眾

2019-04-09 22:05

〔中央社〕中印之間持續存在分歧，印度團體發起抵制中國貨，印度總理莫迪今天在播出的電視專訪表示，選擇要用中國貨與否，應交由印度民眾的智慧決定。

莫迪還強調，印度與中國之間存在差異，這是兩國都接受的事實，但雙方已建立機制確保這些差異不會變成爭端。

印度國會下院大選11日就要舉行第一階段投票，印度電視頻道News 18今天播出莫迪的獨家專訪，談到印度與中國的關係。

中國最近再度阻撓把穆罕默德軍（JeM）首腦阿茲哈（Masood Azhar）列入聯合國全球恐怖分子黑名單，引發與執政的印度人民黨（BJP）關係密切的民族志工組織（RSS）及民間團體發起抵制中國貨的聲浪。

被問到這個問題時，莫迪認為，選擇使用中國貨與否，應交由印度民眾智慧決定，「但我們，包括媒體，應引導民眾」。

莫迪表示，今天的世界不再是兩個舊強權的分歧，在這個全球化的時代，所有國家都相互依存和相互連結，國際法已經建立，印度是世界貿易組織（WTO）的簽署國，「作為政府，我們的官方立場必須符合國際規範和條例，印度必須遵守這些規定」。

被問到印度對巴基斯坦的外交攻勢和對中國的戰略上取得哪些成就時，莫迪說，印度曾經有一段時間，只有俄羅斯在國際舞台支持印度，其他國家都支持巴基斯坦，但今天整個局勢發生變化。

莫迪指出，現在只有中國與巴基斯坦站在一起，世界上的其他國家與印度站在一起，「這是我們成功的證明」。

談到印中關係，莫迪說，印度與中國有雙邊關係，也與中國有政治接觸，印度在中國有投資，中國在印度也有投資，印度的領袖到中國訪問，中國的領袖也到印度訪問，但邊界爭端尚未解決。

莫迪表示，印中雙方都承認彼此有分歧，但印中的目標是不讓分歧變成爭端。如果有這樣的事件，雙邊就舉行高層對話，這是持續不斷的過程。

執政的印度人民黨黨主席夏哈（Amit Shah）在接受News 18訪問時希望，印度與中國對於把阿茲哈列入聯合國全球恐怖分子黑名單的分歧，希望不會演變為爭端。「它（中國）最終會支持印度的立場」；在這個議題上，中國已被孤立，遲早將被迫支持印度。

在2017年爆發中印部隊在洞朗對峙長達73天後，印度2018年微調外交政策，在同年4月舉行中印領袖非正式會談後，印度決定透過對話緩和與中國的關係，但由於中國對與印度的各項分歧沒有出現讓步，反對黨和一些網路輿論批評莫迪政府對中國過於軟弱。

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