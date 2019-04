愛爾蘭毛小孩獨自搭火車 橫越28公里到都柏林旅行

2019-04-10 00:09

〔即時新聞/綜合報導〕愛爾蘭近期有隻狗狗意外搭上火車,展開一場小旅行,直到終點都柏林(Dublin)時,才被站務員發現。事後,站務員在Twitter上張貼「尋人啟事」,經大量網友轉傳分享,終於順利找到狗狗的主人。

綜合外媒報導,事後調查顯示,狗狗是從愛爾蘭基爾代爾郡的薩林斯車站上車的,當時站務員以為是乘客養的寵物,直到經過28公里的旅程,抵達終點站都柏林休斯敦車站(Heuston Station)後,才發現這是一隻走失的狗。

報導指出,愛爾蘭鐵路公司原想聯繫狗狗的主人,卻發現牠身上沒有晶片,不過,職員們未因此驅趕或送走牠,反而對牠細心照料,不只給牠食物,還替牠找家人,在Twitter發布尋人啟事,更為牠取了名字,叫作「哈米什」(Hamish)。

隨著網友們陸續分享,當地傳媒也廣泛報導的宣傳下,哈米什的主人也迅速聯繫上鐵路公司,而哈米什真正的名字叫作「泰森」(Tyson),在被主人帶走前,站務員們還帶泰森在動物慈善醫院植入晶片,好讓泰森就算再度離家出走,也不至於和主人完全失聯。

“Hamish”, who commuted on the 08:46 Sallins - Heuston this morning, is currently being looked after at home by a staff member, but we are still looking for his owner. Sallins / Naas area, do you know someone who owns a dog like this? pic.twitter.com/aqAu5JO35e