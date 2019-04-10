愛爾蘭毛小孩獨自搭火車 橫越28公里到都柏林旅行

2019-04-10 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭近期有隻狗狗意外搭上火車，展開一場小旅行，直到終點都柏林（Dublin）時，才被站務員發現。事後，站務員在Twitter上張貼「尋人啟事」，經大量網友轉傳分享，終於順利找到狗狗的主人。

綜合外媒報導，事後調查顯示，狗狗是從愛爾蘭基爾代爾郡的薩林斯車站上車的，當時站務員以為是乘客養的寵物，直到經過28公里的旅程，抵達終點站都柏林休斯敦車站（Heuston Station）後，才發現這是一隻走失的狗。

報導指出，愛爾蘭鐵路公司原想聯繫狗狗的主人，卻發現牠身上沒有晶片，不過，職員們未因此驅趕或送走牠，反而對牠細心照料，不只給牠食物，還替牠找家人，在Twitter發布尋人啟事，更為牠取了名字，叫作「哈米什」（Hamish）。

隨著網友們陸續分享，當地傳媒也廣泛報導的宣傳下，哈米什的主人也迅速聯繫上鐵路公司，而哈米什真正的名字叫作「泰森」（Tyson），在被主人帶走前，站務員們還帶泰森在動物慈善醫院植入晶片，好讓泰森就算再度離家出走，也不至於和主人完全失聯。

愛爾蘭鐵路公司推特：

“Hamish”, who commuted on the 08:46 Sallins - Heuston this morning, is currently being looked after at home by a staff member, but we are still looking for his owner. Sallins / Naas area, do you know someone who owns a dog like this? pic.twitter.com/aqAu5JO35e — Iarnród Éireann （@IrishRail） 2019年4月3日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/