避免「歹戲拖棚」 英國將修離婚法

2019-04-09 21:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在英國英格蘭和威爾斯地區現行法律框架下，想離婚的夫妻若確實「有理有據」，包括出現外遇、不合理行為、惡意遺棄等，即可啟動離婚程序。然而，若是單純因為兩人感情轉淡，就得「耐心等待」2年、甚至5年，才能被判定離婚。這樣不近人情的法律「延長」許多夫妻的痛苦，終於促使英國司法部門著手修法。

英國廣播公司（BBC）報導，英國司法部決心修法乃源於一起案例：一名住在伍斯特郡（Worcestershire）的68歲婦人蒂妮．歐文斯（Tini Owens），稱與結婚40年的丈夫「彼此沒有愛情」，因此提出離婚。案件一路上訴至最高法院，卻因丈夫不同意離婚，而遭法院以「婚姻生活不愉快的理由不充分」為由，判定敗訴。

雖然蒂妮在2012年就萌生離婚念頭，但她直至2015年才和丈夫分居。按照現行離婚法律，在對方不同意離婚的情形下，另一方僅能等待分居滿5年，才能重獲自由，換句話說，蒂妮必須等到2020年才能擺脫婚姻枷鎖。律師表示，這個結果讓蒂妮「感到心碎、無法繼續過活」。

更重要的是，蒂妮的案例令英國僅有「過失離婚」（fault-based divorce），卻缺乏「無過失離婚」（no-fault divorce）的法律現況，再度被搬上檯面批判。所謂「無過失離婚」的涵義是，一方配偶毋須證明另一方有過錯，只須簡單說明兩人無法繼續一起生活，便可獲得法院裁決離婚。

英國司法大臣高克（David Gauke）指出，現行法律讓夫妻必須經歷「互相糾錯及怪罪」的過程，只會讓雙方在分開後關係更糟糕。因此，為了讓不愛的人也能分得痛快，接下來將針對離婚法律「全面檢修」，好讓夫妻之一未來僅須陳述「兩人的婚姻已破裂，且無可挽回」，就能順利離婚。他表示，待國會時機恰當，就會提出新法。

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