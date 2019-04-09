哈紹吉遇害案 美國禁止16沙國人士入境

2019-04-09 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院昨（8日）以《華郵》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案為由，宣布禁止16名涉及該案的沙烏地阿拉伯人入境。

綜合外媒報導，國務院在聲明中指出，國家是依據「國務院、國外運作及相關計畫撥款法」（Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act）來禁止16名沙烏地阿拉伯人入境。規定中提到，外國政府官員若涉及嚴重貪腐或侵害人權情事，這些人與他們的直系親屬將失去入境美國的資格。

報導指出，哈紹吉在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害一事曝光後，美國參議院曾從中央情報局（CIA）聽取簡報並做出決議，點名沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）須為哈紹吉被害案「負責」，不過，川普卻拒絕在公開場合表態反對沙爾曼。

儘管哈紹吉是被沙國首都利雅德（Riyadh）當局派來的15名專業幹員殺害並肢解，然而川普強調，利雅德是美國武器的主要賣家，同時是對抗伊朗的重要盟友。針對川普未強烈譴責沙國的態度，也持續引來外界嚴厲批評。

據悉，美國國務院先前已撤銷近20名沙國官員的簽證，並凍結另外17人的資產。

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