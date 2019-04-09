互丟牛糞祈福 印度這個習俗好奇特

2019-04-09 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕在一年一度的傳統中，印度南部安得拉邦卡努爾（Kurnool）的凱羅拉（Kairuppala）村，7日在當地春節（Ugadi）的後一天舉行「牛糞大戰（Pidakala Samaram）」，他們認為糞便高高飄揚，將帶來健康、繁榮和降雨。

據綜合外媒報導，這個習俗源自於一場關於神話婚姻的糾紛。當地居民進行此活動時，會分成兩隊，一邊是代表女神巴卓迦梨（Bhadrakali），另一邊是以可怕的印度教神——濕婆神所化身的勳爵（VeerabhadraSwamy），兩方互相投擲牛糞，當地人民認為這個活動能為村莊帶來繁榮、雨水和人民健康。

根據傳說，濕婆神化身的勳爵當時要迎娶女神巴卓迦梨時，遭到反對，信奉女神的信徒們與濕婆神那方發生衝突，便拿起牛糞當攻擊武器。故事最後是走向美好的結局，在戰鬥結束時雙方慶祝聯盟，看著糞便高高飄揚，也象徵帶來幸福，當地至今仍繼續這項傳統文化。

牛糞大戰影片

印度南部安得拉邦卡努爾的凱羅拉（Kairuppala）村，7日在當地春節的後一天舉行「牛糞大戰」。（圖擷取自NTV YouTube頻道）

當地人民認為「牛糞大戰」能為村莊帶來繁榮、雨水和人民健康。（圖擷取自Raj Kumar YouTube頻道）

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