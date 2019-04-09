捍衛領海完整 菲國民眾上街抗議：「中國離開！」

2019-04-09 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕自一月以來數百艘中國船隻集結於中業島周邊海域，引起菲律賓民眾反彈，逾千名民眾及數個政治團體在今日菲律賓英勇節時舉行示威活動，在中國領事館前大喊：「中國離開！」因菲律賓5月13日將舉行期中選舉，多名參、眾議員候選人也加入示威。

根據《中央社》報導，因中國提供馬尼拉當局數億美元的融資，投入卡里瓦（Kaliwa）水庫和契科河（Chico River）灌溉計畫，帶來沉重貸款，也引發部分人士疑慮，反對陣營聯盟「八全勝」（Otso Diretso）參議員候選人狄歐克諾（Chel Diokno）表示，「我們非常關切中國漁船和其他船隻進入菲律賓領海的行為，特別是在西菲律賓海，我們也很關切許多政府與中國簽訂的雙邊協議，因為我們不知道裡面涵蓋哪些內容，我們認為政府對於這些協議的條款應該公開透明。」

曾兩度訪台的前眾議員柯梅那瑞斯（NeriColmenares）表示，當局與中國簽訂的契科河灌溉計畫信貸協議帶來的成本相當沉重，將讓中國有機會控制菲律賓政府資產；當局已經讓中國影響菲國在西菲律賓海的領海完整，又要允許中國在菲國國內利用投資控制政府資產，這是不可接受的，「我們不能允許下一代因為菲律賓總統沒有膽量維護我們對南海資源的權利而受苦」。

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