唐朝古剎蒙難！中國強拆千年古寺 18米巨佛慘遭斬首

2019-04-09 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局迫害宗教的事蹟罄竹難書，就連被官方認可的佛寺道觀也無法倖免於難，有著千年歷史的山西省聖泉寺曾擁鼎盛香火，但近年卻在當局迫害下逐步被拆毀，寺內1尊18公尺高的巨佛慘遭「斬首」，僧侶則被驅逐。

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌今天刊文指出，聖泉寺建於唐朝，在上世紀文化大革命期間遭嚴重破壞，不過經過有心僧侶於1990年代籌資修復，耗費超過3000萬人民幣（逾新台幣1.4億元），終於將古剎恢復昔日面貌。此後，隨著老住持四處講經宣揚佛法，僧侶與信徒數量也逐漸上升，廟裡香火日益鼎盛。

然而，隨著2017年中國政府擴大打壓宗教，有關單位即要求聖泉寺縮小建築規模，並勒令拆除部分院舍；翌年，宗教局以該寺擴建設施「品質不合格」為由，將該寺擴建的部分全數拆毀，僅餘擴建前的小廟宇本體。

拆除行動中，廟方絕大多數僧侶被驅逐，而寺內18公尺高的巨佛也被斬首，頸部以下遭毀損，僅餘一顆孤零零的佛頭在廣場「示眾」，其餘雕像則被隨地棄置。

《寒冬》引述一名關注中國宗教自由的評論人士說法指出，中國當局慣以「品質不合格」、「消防設施未達標」等理由來關閉、拆除宗教場所，目的在合法化其迫害宗教的行為，以規避國際社會輿論的抨擊。

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