離奇！女嬰下體傳異味 竟拉出3張濕紙巾

2019-04-09 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕詭異！一名俄羅斯媽媽發現2個月大的女嬰下體出現異味，檢查後發現女嬰生殖器發炎，還拉出了一張濕巾。在看完醫生後，女嬰狀況不僅持續存在，又陸續拉出兩張濕巾，女嬰父母還因此被警察懷疑有虐童嫌疑。最後經過調查，才發現這個詭異的狀況是護士疏失造成。

根據外媒報導，女嬰的母親塔提安娜（Tatiana Sibasova）發現，出生兩個月的女兒自醫院回家後時常露出不舒服的表情，尤其在小便時顯得非常痛苦，下體更傳出異味。就醫後發現，女嬰的生殖器有發炎情形，醫生還詭異的從陰道處抽出一張濕巾。

不料在看診後，女嬰狀況沒改善，下體又陸續被抽出2張濕巾，醫生認為這些濕巾早就在女嬰體內超過三個月的時間，隨即依照程序通報警方。警方獲通報後，認為這一家人涉嫌虐待女嬰而提出訴訟，不過經過調查後，發現女嬰體內的濕巾是醫院使用的醫療專用濕巾，並根據線索找到了當初負責照顧女嬰的護士。

這名護士解釋，當初為了替女嬰止住陰道出血，因此塞入濕巾，沒想到忘了取出，又因為害怕失業而不敢承認。最後，該名護士因「醫療疏失」罪名被起訴。醫生表示，剛出生的女嬰容易出現陰道出血情形，不過只需要以濕巾做外部擦拭即可。

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