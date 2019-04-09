再出招？北韓將開最高人民會議 金正恩成「國家元首」？

2019-04-09 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕北韓將於11日舉行最高人民會議，外界相當關注金正恩的權力變化，認為他可能將正式成為北韓的國家元首，並在非核化與經濟發展提出新構想。對於金正恩很可能打出新牌，美國與南韓均表示高度關切。

據日媒《Wow Korea》報導，金正恩作為國務委員會委員長首任任期剛好到11日期滿，事實上，金正恩目前雖然領導北韓，但國家元首是金永南。預計北韓將修改憲法，金正恩將正式成為國家元首。而南韓統一部今（9）日也表示會密切關注金正恩在北韓內的地位變化，因為照過去的經驗來看，最高人民會議會決定領導國家的高層人馬，是判斷北韓未來動向的時機點。

此外，北韓上個月公布了最高人民會議代表選舉的結果，北韓領導人金正恩的名字並未出現在當選名單，這是北韓史上第一次國家領導人並未在最高人民會議佔據席位，頗引外界遐想；南韓統一部表示，這也會是觀察的重點之一。

據韓媒《中央日報》報導，最高人民會議相當於南韓的定期國會，根據北韓憲法，國務委員長的任期與最高人民會議的間隔相同，因此金正恩的任期將從11日重新開始，因此有觀察認為，北韓可能將會修憲，讓金正恩正式成為國家元首，北韓走向「金正恩單獨領導」的獨裁體制。

對此，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在5日表示，11日是「重要的日子」，希望這一天金正恩能夠說，北韓應該做的正確事情，就是和美國一起實現無核化。

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