香港佔中9子案 法院判6項罪名成立

2019-04-09 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港備受注目的佔領中環案（佔中案），法院今天上午宣讀裁決，裁決運動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，煽惑他人犯公眾妨擾等6項罪成，法官押後今天下午聽取求情，全部暫准保釋。

9名被告分別為「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明；立法會議員陳淑莊、邵家臻；學聯前常委張秀賢、鍾耀華；社民連副主席黃浩銘、民主黨中常委李永達。

第一項控罪「串謀作出公眾妨擾罪」，戴耀廷、陳健民及朱耀明3人全部罪成；第二項控罪煽惑他人作出公眾妨擾，戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢和鍾耀華等人罪名成立，朱耀明脫罪；第三項控罪「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」，陳淑莊、邵家臻、張秀賢和鍾耀華罪名成立，戴耀廷、陳健民、朱耀明等人脫罪。

黃浩銘涉及第四項控罪「煽惑他人作出公眾妨擾」和第五項「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」都都被裁定罪成；李永達涉及的第六項控罪「煽惑他人犯公眾妨擾罪」罪名也成立。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/