反擊川普！ 伊朗宣布美軍中央司令部為「恐怖組織」

2019-04-09 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普8日發表聲明宣佈，將正式把伊朗國家單位「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC，另譯伊朗革命衛隊）列為恐怖組織，引發伊朗當局不滿，立刻宣布美國軍隊為「恐怖組織」。

綜合外媒報導，伊朗最高國家安全委員會發表聲明，宣布美國為「支持恐怖主義的國家」，同時將美國中央司令部（USCENTCOM）及其所有相關部隊都認定為「恐怖組織」；中央司令部為負責美軍在包括中東、北非和中亞的國家行動的戰區級指揮機構，參與了包括波斯灣戰爭、阿富汗戰爭和伊拉克戰爭等軍事行動。

該聲明強調，此舉是對美國「非法和不合理」舉動的反擊，警告美國政府將為此次行動所有衍生的危險後果承擔全責。

美國總統川普宣佈，將正式把伊朗「伊斯蘭革命衛隊」視為恐怖組織，美方能執行包括凍結革命衛隊在美資產、革命衛隊成員若出國，恐被逮捕並引渡至美國、禁止美國及外國企業或個人資助革命衛隊成員等措施。

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