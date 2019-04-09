99歲老婦捐大體 解剖後發現她器官位置都不對

2019-04-09 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕人體的奧妙讓科學家們嘖嘖稱奇，美國一名99歲老婦人過世後捐贈大體給研究單位，結果醫學院學生發現，這名婦人患有罕見疾病，幾乎所有重要器官都不在正常的位置上。

《CNN》報導，奧勒岡健康與科學大學醫學院師生，在實驗室對一名99歲老婦人賓利（Rose Marie Bentley）的大體進行解剖，她因自然原因過世，且因為隱私原因，師生們並沒有得到太多關於大體的資訊。

報導指出，解剖後師生們相當驚訝，因為賓利夫人的遺體很特別，她患有「有左心的器官轉位」（situs inversus with levocardia），也就是多數重要器官都轉位，「找到另一個跟她一模一樣的人，機率約為1/50000000」。

報導指出，有左心的器官轉位發生原因不明，且通常伴隨嚴重的先天性心臟病，只有5%到13%的人能活到5歲以上，但賓利沒有心臟缺陷，學者認為，這或許就是她長壽的原因。老婦人的家人則說，她生前完全沒有意識到自己有器官轉位的問題。

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