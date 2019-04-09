歐洲學生串連 盼遏止全球暖化

德國的學生環保組織「週五為未來而戰」昨（8）日，在柏林自然史博物館（Museum fuer Naturkunde）向德國政府喊話，並首度提出具體訴求，遏止全球暖化的加速。（歐新社）

2019-04-09 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕德國的學生環保組織「週五為未來而戰」昨（8）日，在柏林自然史博物館（Museum fuer Naturkunde）向德國政府喊話，並首度提出具體訴求，要求政府徵收碳稅，甚至要在2035年以前淨零排放，遏止全球暖化的加速。

綜合媒體報導，從去年8月起，16歲的瑞典女學生桑柏格，每週五都到瑞典國會外罷課抗議，也是「週五為未來而戰」（Fridays for Future）的發起人。她鼓勵各地年輕人每週五組織抗議活動，要求其政府採取行動，將全球暖化限制在聯合國巴黎氣候協議規定的1.5攝氏度限制之下。

昨日「週五為未來而戰」的德國分會發起人，選在柏林自然史博物館著名的恐龍化石展廳，向德國政府提出訴求，要求年底前全面徵收碳稅、廢除化石燃料補貼、關閉1/4的煤電廠和2030年以前停止採媒以及最遲在2035年電力100%來自再生能源。

活動人士也表示，他們對德國的氣候目標也會以社會可接受的方式實現，｢絕不會對低收入人群造成單方面的負擔」。

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