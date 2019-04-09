全球首座！倫敦推出超低排放區 24小時執法不中斷

2019-04-09 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦8日宣布，推出全球第一個24小時執法的「超低排放區」（Ultra Low Emission Zone，ULEZ），駛入該區的車輛排碳量若不符合嚴格標準，將被強制徵收空汙費。

《CNN》報導，空氣汙染問題近年越來越受國際重視，大量排放含碳氣體不僅會造成短期汙染，更有可能導致平均氣溫上升的長期暖化變遷。對此，英國倫敦當局推出超低排放區，期望藉由減少排放有毒空氣汙染物，保障公眾健康。

倫敦市長辦公室發布聲明指出，「這是我們城市重大的一日」，強調車輛運行釋放的有毒空氣帶來嚴重的健康危機，增加哮喘、癌症與心血管疾病的風險，每年導致數千人提早死亡。

據悉，倫敦超低排放區採用「歐盟標準」（Euro Standards），針對氮氧化物及含碳化合物進行規範，若行駛入該區域的汽油、柴油轎車未達標準，每天將被收取12.5英鎊（約新台幣500元）的費用，至於卡車、巴士等大型車輛，則需支付每日100英鎊（約新台幣4000元）的費用。

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